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Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы – Зеленский

Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы – Зеленский

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы, передает УНН.

Цитата

«Содержательная встреча с Федеральным канцлером Олафом Шульцем. Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы», - написал Зеленский.

Он выразил благодарность за поддержку со стороны ФРГ в защите украинской свободы и народа.

«Это также защита Европы и наших общих ценностей», - отметил Зеленский.

Дополнение

Ранее министр МИД Кулеба сообщал, что у Владимира Зеленского есть конкретные договоренности по средствам ПВО. Таких систем будет в Украине больше по результатам его визита в Гранаду.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Украина, Германия, Владимир Зеленский
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