Зеленский обсудил с президентом Европарламента подготовку очередного санкционного пакета в отношении рф

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой подготовку очередного санкционного пакета в отношении россии и меры по противодействию пропаганде страны-агрессора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

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Отмечается, что на полях III саммита Европейского политического сообщества Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой.

“Спасибо за резолюции на нашу поддержку. Вы всегда поддерживаете Украину и демонстрировали это во время визитов в нашей страны”, — сказал Глава государства.

Он поблагодарил за поддержку со стороны Европарламента предложений Европейской комиссии по пересмотру многолетнего бюджета ЕС, которые, в частности, предусматривают создание Фонда помощи Украине на сумму 50 млрд евро.

“Собеседники оценили прогресс нашего государства в выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Президент подчеркнул, что Украина почти завершила эту работу, и выразил убеждение, что наше государство уже в этом году сможет начать переговоры о присоединении к ЕС”, — отмечается в сообщении.

Владимир Зеленский и Роберта Мецола обсудили подготовку очередного санкционного пакета в отношении россии и меры по противодействию пропаганде страны-агрессора.

“Стороны также обсудили оборонные потребности Украины, возможную роль Европарламента в увеличении поддержки с стороны тех стран, чьи возможности позволяют существенно нарастить помощь Украине”, — информирует ОП.

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