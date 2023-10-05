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Зеленский о новом пакете помощи от Испании: в него входит 6 Hawk

Зеленский о новом пакете помощи от Испании: в него входит 6 Hawk

КИЕВ. 5 октября. УНН. Испания передаст Украине 6 пусковых установок ЗРК Hawk, Германия работает над передачей дополнительной системы Patriot. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по итогам III саммита Европейского политического сообщества, передает УНН.

Цитата

«Председательствующей темой было обеспечение ПВО. У нас сегодня есть мощный прогресс в этом направлении. Это 6 систем Hawk от Санчеса. Это будет совместная работа с партнерами, но под председательством Испании. Я очень верю, что мы можем собрать все эти системы и они все попадут в Украину», - рассказал Зеленский.

Он напомнил, что немецкое правительство будет работать над предоставлением Украине еще одного Patriot.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Испании Петром Санчесом новый пакет оборонной поддержки, который содержит дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.

Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Украина, Испания, Владимир Зеленский
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