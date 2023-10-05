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Зеленский: 12-й пакет санкций ЕС против рф сложен, но над ним работаем

Зеленский: 12-й пакет санкций ЕС против рф сложен, но над ним работаем

Киев. 5 октября. УНН. Введение 12-го пакета санкций ЕС против россии движется медленнее, каждый шаг требует усилий, но над чем работают. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по итогам III саммита Европейского политического сообщества, передает УНН.

Цитата

«12-й пакет санкций движется медленнее. Каждый шаг требует усилий. Мы над этим работаем, пытаемся объединить усилия. 12-й пакет сложный, имеет «громкие» вопросы по санкциям в отношении руководства «газпрома», ядерной отрасли россии и много разных вызовов», - сказал Зеленский.

Он выразил убеждение, что ежедневная работа даст желаемый и справедливый результат.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что новый 12-й пакет санкций ЕС должен быть сфокусирован на мерах по борьбе с обходом уже введенных санкций. Также санкции должны коснуться оборонной индустрии рф, которая изготавливает ракеты, дроны.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина, Владимир Зеленский
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