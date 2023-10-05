Украина и Британия расширят оборонное сотрудничество: Зеленский после встречи с Сунаком

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки Украины. Страны продолжат и расширят оборонное сотрудничество, передает УНН.

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«Во время встречи с Риши Сунаком обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки Украины. Украина и Великобритания продолжат и расширят оборонное сотрудничество», - написал Зеленский в Telegram.

Зеленский отметил, что они также обсудили пути экспорта зерна.

«Мы также обсудили пути экспорта зерна и согласились с необходимостью защиты свободы судоходства в Черном море», - отметил Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Риши Сунак заявил во вторник лидерам G7 и НАТО, что Великобритания готова поддерживать Украину военной, гуманитарной и экономической помощью “столько, сколько потребуется”.