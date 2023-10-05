Новости: Политика
5 октября 2023, 20:50 • Анна Мурашко • 5115
Украина будет готова начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году – Зеленский
КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина почти выполнили семь рекомендаций Европейской комиссии и будет готова начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году, передает УНН.
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«Мы почти выполнили семь рекомендаций Европейской комиссии и будем готовы начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году», - заявил Зеленский.
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Как сообщило Politico, Европейский Союз готовится к началу переговоров с Украиной относительно ее будущего присоединения к блоку, официальное объявление об этом ожидается уже в декабре.
Источник: УНН
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