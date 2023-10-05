путин пригрозил, что в случае нападения на россию ни у кого нет шансов выжить

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент россии владимир путин заявил, что никто в мире в здравом уме не применит ядерное оружие против россии, потому что потенциальные враги знают о её ядерном арсенале. Однако, если кто-то осмелится, то ответ рф на ядерное нападение будет неприемлемым для агрессора. Об этом Путин заявил на ежегодной пленарной сессии в дискуссионном клубе “Валдай” в Сочи, передает УНН.

Цитата

"С момента обнаружения старта ракет, откуда бы это ни исходило, из любой точки Мирового океана или с какой бы то ни было территории, в ответ на встречный удар в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется. Причем сразу на нескольких направлениях“, — заявил Путин.

Детали

На сессии в дискуссионном клубе “Валдай” в Сочи он также отметил, что россия почти завершила работу над своей межконтинентальной баллистической ракетной системой “Сармат”, которая может нести ядерный заряд (от 10 боеголовок — ред.), и успешно испытала стратегическую крылатую ракету “Буревестник” с ядерным двигателем.

В ответ на вопрос об испытаниях ядерного оружия путин сказал, что не готов заявлять, нужно ли россии возобновлять ядерные испытания, однако он отметил, что теоретически россия может отозвать ратификацию международного Договора о запрете ядерных испытаний.

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Он отметил, что США подписали договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, но не ратифицировали его, в то время как россия подписала и ратифицировала его.

“Я не готов сказать, действительно ли нам нужно проводить испытания или нет, но теоретически можно вести себя так, как США. Но это вопрос к депутатам Госдумы. Теоретически можно отозвать эту ратификацию. Этого было бы достаточно”, — сказал Путин.

Дополнительно

Военные аналитики говорят, что возобновление ядерных испытаний россией, Соединенными Штатами или обоими будет глубоко дестабилизирующим в то время, когда напряженность между двумя странами больше, чем когда-либо за последние 60 лет.

В феврале путин приостановил участие россии в новом договоре СНВ, ограничивающем количество ядерного оружия, которое может развернуть каждая сторона.

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Путин обвинил Запад в потере связи с реальностью из-за войны в Украине. Если бы ее лидеры разучились идти на компромиссы, тогда миру придется увидеть, к чему привело такое высокомерие, предупредил он.

Путин сказал, что именно Запад спровоцировал конфликт в Украине, который он рассматривает как часть гораздо большей борьбы между россией и Западом, который, по его словам, потерял чувство реальности за десятилетия после распада Советского Союза в 1991 году.