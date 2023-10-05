Науседа ответил на предупреждения Зеленского о том, что рф может напасть на страны Балтии

КИЕВ. 5 октября. УНН. Если россия «сломает» Украину, то у нее действительно появятся другие цели, поэтом допустить этого нельзя. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя слова Президента Владимира Зеленского о том, что рф может напасть на страны Балтии в 2028 году, передает УНН со ссылкой на LRT.

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«Вы не можете не согласиться. Мы всегда говорили, что Украина – первый форпост свободы. Если бы Украина была сломана, а мы считаем, что этого не произойдет, то это были бы другие цели», - сказал Науседа.

Науседа добавил, что в качестве возможной следующей цели президент назвал Прибалтику и другие страны.

«На данный момент, ценой огромных усилий и жертв Украина, позвольте мне выразиться, выигрывает для нас время, чтобы мы успели подготовиться, чтобы мы успели еще больше укрепить систему коллективной обороны НАТО и предпринять шаги по укрепить нашу собственную систему», - подчеркнул Науседа.

Кроме того, Науседа выразил уверенность в том, что Украина победит, а хребет россии там сломается.

Дополнение

Зеленский заявил, что россия рассматривает различные сценарии войны на ближайшие годы. Один из них - особенно опасен. Речь идет о том, что рф ищет возможности замораживания агрессии, чтобы адаптироваться. кремль сможет восстановить разбитый военный потенциал до 2028 года. У них будет достаточно силы атаковать другие страны.