Зеленский побывал на аудиенции у короля Испании Филиппа VI: что известно

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что побывал на аудиенции у Короля Испании Филиппа VI, передает УНН.

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"Аудиенция у Его Величества Короля Испании Филиппа VI. Спасибо Королю Филиппу, королевской семье Испании и всему испанскому народу за неизменную поддержку Украины.

Ценим помощь со стороны Испании, которая оказывается с первых дней полномасштабного вторжения государства-агрессора, в борьбе Украины за наши общие европейские ценности", - написал Зеленский в Telegram.

Ранее

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Испания передаст Украине 6 пусковых установок ЗРК Hawk, Германия работает над передачей дополнительной системы Patriot.