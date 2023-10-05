Новости: Политика
5 октября 2023, 21:58 • Тоня Туманова • 9120
Зеленский побывал на аудиенции у короля Испании Филиппа VI: что известно
КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что побывал на аудиенции у Короля Испании Филиппа VI, передает УНН.
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"Аудиенция у Его Величества Короля Испании Филиппа VI. Спасибо Королю Филиппу, королевской семье Испании и всему испанскому народу за неизменную поддержку Украины.
Ценим помощь со стороны Испании, которая оказывается с первых дней полномасштабного вторжения государства-агрессора, в борьбе Украины за наши общие европейские ценности", - написал Зеленский в Telegram.
Ранее
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Испания передаст Украине 6 пусковых установок ЗРК Hawk, Германия работает над передачей дополнительной системы Patriot.
Источник: УНН
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