Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,60 0,0122  EUR: 38,43 0,1025 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Уже есть предсерийное производство и образцы, которые используются на фронте: Федоров о боевом роботе "Лють"
Уже есть предсерийное производство и образцы, которые используются на фронте: Федоров о боевом роботе "Лють"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9120

Зеленский побывал на аудиенции у короля Испании Филиппа VI: что известно

Зеленский побывал на аудиенции у короля Испании Филиппа VI: что известно

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что побывал на аудиенции у Короля Испании Филиппа VI, передает УНН.

Цитата

"Аудиенция у Его Величества Короля Испании Филиппа VI. Спасибо Королю Филиппу, королевской семье Испании и всему испанскому народу за неизменную поддержку Украины.

Ценим помощь со стороны Испании, которая оказывается с первых дней полномасштабного вторжения государства-агрессора, в борьбе Украины за наши общие европейские ценности", - написал Зеленский в Telegram.

Ранее

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Испания передаст Украине 6 пусковых установок ЗРК Hawk, Германия работает над передачей дополнительной системы Patriot. 

Источник: УНН
Теги: Украина, Испания, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.