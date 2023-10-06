В регионе не должно быть коррупции: Кипер анонсировал создание рабочей группы при Одесской ОВА

КИЕВ. 6 октября. УНН. Вскоре при Одесской ОВА заработает рабочая группа «Прозрачность и подотчетность». Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

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В состав рабочей группы войдут представители областных управлений СБУ, прокуратуры и Нацполиции. А еще – Бюро экономической безопасности и НАБУ, информирует Кипер.

«В регионе не должно быть коррупции. Каждый должен работать исключительно на победу. Быть максимально честным и откровенным», - написал Кипер, добавляя, что впоследствии расскажет о функционале группы и дальнейших шагах.