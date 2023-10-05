Зеленский: "У нас будет больше ППО перед зимой и больше артиллерии и дальнобойного оружия для наших воинов"

Киев. 5 октября. УНН. В вечернем обращении президент Владимир Зеленский рассказал о договоренностях с Испанией, Италией, Францией, Германией и Британией о поставках Украине новых систем ПВО, артиллерии и дальнобойного оружия, передает УНН.

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«У нас будет больше ПВО – есть четкие договоренности. Это очень важно перед зимой. Испания, Италия,Франция, Германия ,Британия – спасибо. Будет больше артиллерии у наших воинов. Будет больше дальнобойного оружия. И обязательно будет больше справедливости», — сказал Зеленский.

Детали

Президент также заявил назвал удар россиян по селу Гроза на Харьковщине жестокой геноцидной войной.

«Сегодня российские террористы нанесли удар, который даже зверским не назовешь. Потому что это будет оскорблением для зверей. Сознательный ракетный удар по селу на Харьковщине, по обычному продуктовому магазину и кафе. Российские военные не могли не знать, куда бьют. И это не был удар вслепую. Люди собрались там на поминальный обед. Христианский поминальный обед. Кто мог запустить ракету по ним. Кто. Только абсолютное зло. Более 50 человек погибли. Среди них ребенок, мальчик, 6 годиков было. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Раненым оказывается необходимая помощь. И я благодарен каждому, кто помогает. В этом селе, по которому русские ударили, было всего до этой войны 500 жителей. А сейчас – за время войны – люди выезжали, это Купьянский район, одно из тех направлений, где особенно жестко на фронте… и по состоянию на сегодня в селе было чуть более 300 человек. Более 50 убитых на 300 жителей. Это жестокая геноцидная агрессия России. Не существует слов, которые способны остановить такое зло», — подчеркнул Зеленский.

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Он выразил уверенность, что российское зло должно быть наказано.

«Существует ПВО. Есть артиллерия. Есть наши ракеты. Есть бронетехника. Есть наши мощные воины, которые отбивают русские штурмы и сами наступают. Есть наши спецслужбы. Есть наша украинская разведка. Есть санкции мира. Санкции против России за террор. Есть международная юстиция, в частности Международный уголовный суд, который способен защитить справедливость. Российский террор должен проиграть. И миру есть чем это обеспечить», — добавил президент .

Он отметил, что сейчас главное – это единство и верить в свободу и защищать жизнь.

«Сегодня наш главный месседж для мира: зло не имеет права возобладать. И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе.», — добавил глава государства.

Он поблагодарил лидеров стран-партнеров и добавил, что «единство – это ответ. Мы сделаем все, чтобы ее сохранить».