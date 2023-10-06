Германия помогает в поиске путей для экспорта украинского зерна – Минагрополитики.

КИЕВ. 6 октября. УНН. Министр продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия Джемом Оздемир заверил, что вместе с партнерами будет помогать Украине противостоять врагу и развивать новые пути экспорта. Об этом немецкий чиновник заявил во время открытия обновленных украинских лабораторий для перед экспортного тестирования. Слова политика цитирует Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

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"россия не просто наносит удар по важной части экономики Украины, она также увеличивает голод в мире, чтобы расколоть международное сообщество. Украинское зерно имеет жизненно важное значение для многих людей и помогает обеспечить стабильные рынки сбыта. Мы помогаем создавать альтернативные экспортные маршруты, чтобы Украина могла доставлять свое зерно туда, где оно крайне необходимо, а именно в страны глобального Юга. Вместе с ЕС и Японией Германия предпринимает шаги по расширению грузовых коридоров и терминальных мощностей для транспортировки сельскохозяйственных товаров. Мы не позволим путину использовать голод как оружие", – подчеркнул Джем Оздемир.

Детали

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский поблагодарил немецкого коллегу за поддержку нашего государства на политическом, экономическом и военном уровнях. В частности, и за защиту в вопросе урегулирования запрета экспорта в некоторые страны ЕС.

Отдельно Сольский выразил благодарность от граждан и аграриев за системы ПВО предоставленные Украине Германией. И дополнительно поблагодарил Японию и Евросоюз присоединившихся к этой инициативе.

В рамках визита немецкого министра Джема Оздемирома Минагрополитики открыли в этот день две обновленные лаборатории для предэкспортного тестирования: безопасности пищевых продуктов и ветеринарии, а также фитосанитарную лабораторию.

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Новое оборудование для оснащения этих лабораторий было приобретено с помощью ФАО на средства правительств Германии, Японии и ЕС.

Новое лабораторное оборудование и материалы ускорят проведение анализов продукции, идущей на экспорт. Это позволит, в частности, и проведение полного комплекса испытаний качества сельскохозяйственной продукции и предоставление необходимой документации в соответствии с законодательством Украины и стран-торговых партнеров.

Будут проводиться химические, токсикологические, молекулярно-генетические ПЦР, радиологические тесты. По результатам испытаний лаборатории будут выдавать экспертное заключение, которое является основанием для выдачи международного ветеринарного или фитосанитарного сертификатов.

Мощность лабораторий будет увеличиваться с новым оборудованием и увеличением количества персонала.