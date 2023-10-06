Трамп согласится стать спикером Палаты представителей на короткий срок, чтобы объединить страну

Киев. 6 октября. УНН. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что может согласиться стать спикером Палаты представителей Конгресса "на короткое время". Он также заявил, что готов быть "объединителем" для Республиканской партии и имеет "очень много друзей в Конгрессе". Об этом пишет Fox News, передает УНН.

Детали

По словам Трампа, его попросили "рассмотреть возможность вступления в должность спикера", пока законодатели в Палате представителей "не найдут кого-то на более длительный срок".

Трамп не сказал, кто именно его попросил. Он добавил, что сделает это "не потому, что хочет", а "в случае необходимости".

Трамп подчеркнул, что если республиканцы не смогут прийти к консенсусу, то он займет пост спикера Палаты представителей на короткий териод на 30, 60 или 90 дней.

При этом политик отметил, что его внимание сосредоточено на президентской кампании.

Дополнение

О том, что Трамп на следующей неделе может выдвинуть себя на пост спикера Палаты представителей после отставки Кевина Маккарти, 5 октября также написало Politico. Издание проинформировало, что Палата представителей еще никогда не выбирала спикера, который не был бы членом Конгресса США, хотя это не является конституционным требованием.

Справка

Дональд Трамп занимал пост президента США с 2017 по 2021 год. Он заявлял о желании участвовать в праймериз Республиканской партии в преддверии президентских выборов в ноябре 2024 года.

Напомним

Палата представителей США проголосовала во вторник за отстранение спикера Кевина Маккарти от должности, поскольку внутренняя борьба между его коллегами-республиканцами погрузила Конгресс в хаос всего через несколько дней после того, как он едва предотвратил закрытие правительство.

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