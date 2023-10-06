Белый дом думает использовать гранты Госдепартамента для покупки оружия Украине

Киев. 6 октября. УН. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для отправки дополнительной военной помощи Украине, поскольку Конгресс продолжает бороться за финансирование оружия. Об этом пишет POLITIKO со ссылкой двух американских чиновников, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Белый дом взвешивает ряд вариантов, пытаясь найти дополнительные деньги для поддержки Украины после того, как Сенат в последнюю минуту лишили финансирования Украины, чтобы предотвратить шатдаун.

Президент Джо Байден намекнул на эту стратегию в среду, заявив, что «есть другой способ, которым мы сможем найти для этого финансирование». От дальнейших комментариев он отказался.

Один из чиновников сказал, что комментарии президента касаются «существующих полномочий финансирования», которые Конгресс ранее предоставил администрации, «что позволяют нам оказывать дополнительную поддержку Украине немного дольше, если Конгресс не будет действовать».

Один из рассматриваемых вариантов - использование иностранного военного финансирования — программа, которая предоставляет гранты или ссуды, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонительное оборудование — предназначенное для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения России, сказали двое чиновников.

Дополнение

По состоянию на 21 сентября в США осталось около 650 миллионов долларов из 4,6 миллиарда долларов внешнего военного финансирования, которое Конгресс выделил в рамках двух дополнительных пакетов для Украины и «стран, пострадавших от ситуации в Украине», по данным Государственного департамента.

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Даже если США воспользуются финансовыми полномочиями для закупки оружия, Конгресс все равно должен разрешить дополнительное финансирование для поддержки Украины, сказал американский чиновник.

Администрация также потенциально может попросить Конгресс перенаправить финансирование из другого бюджета Пентагона в поддержку Украины. Однако этот маршрут требует одобрения законодателей.