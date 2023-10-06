Зеленский рассказал председателю Евросовета о приоритетных оборонных потребностях Украины

Киев. 6 октября. УНН. Президент Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Зеленский проинформировал его о ходе контрнаступления и приоритетных оборонных потребностях Украины. Также обсудили подготовку к глобальному саммиту мира, передает УНН.

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«Встретился с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Украина благодарна за прочную и длительную поддержку со стороны ЕС, а также за практическую помощь стран – членов Евросоюза», - написал Зеленский.

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По его словам, недавняя встреча министров иностранных дел ЕС в Киеве имела важное символическое и практическое значение.

«Она подтвердила непоколебимую поддержку со стороны Европейского Союза и укрепила наши двусторонние и многосторонние связи. Проинформировал Шарля о ходе нашего контрнаступления и приоритетных оборонных потребностях Украины. Рассчитываем на дальнейшую военную помощь со стороны ЕС и его стран-членов, а также на стабильную поддержку в пределах Европейского фонда мира», - рассказал Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что они обсудили Формулу мира и подготовку к глобальному саммиту мира.

дополнение

Украинское правительство рассчитывает на 18 млрд евро помощи от ЕС в 2024 году в рамках нового долгосрочного механизма поддержки Украины (Ukraine Facility) на 50 миллиардов евро.

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