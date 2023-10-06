Пентагон пока не рассматривает переброску денег из других сфер на помощь Украине - замминистра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Пентагон пока не рассматривает варианты переброски денег с других статей расходов на помощь Украине, ведомство сосредоточено на вопросе принятия нового бюджета на 2024 финансовый год, заявила в интервью Bloomberg первый заместитель министра оборона США Кэтлин Хикс, пишет УНН.

Детали

Хикс сказала, что у США есть варианты продолжения финансирования военной поддержки Украины, даже если Конгресс не одобрит последнее предложение администрации. При этом она отметила, что "Пентагон пока не рассматривает возможность "перепрограммирования" денег, выделяемых на другие сферы, чтобы компенсировать дефицит".

"Это не то место, где нам нужно быть сейчас, сегодня, пока мы не поймем", как долго продлится нынешняя тупиковая ситуация в Конгрессе, сказала она. Сейчас ведомство сосредоточено на принятии нового бюджета на 2024 финансовый год, а не на разработке и дальнейшем представлении запроса на перераспределение ранее выделенных долларов на расходы для Украины.

Дополнение

Последний транш помощи для Украины был исключен из временного плана расходов, принятого на выходных, что вызвало опасения в Вашингтоне и среди союзников относительно того, насколько сильна поддержка продолжения помощи. Президент США Джо Байден во вторник позвонил лидерам Альянса, чтобы пообещать, что средства будут найдены, и сказал, что вскоре планирует выступить с большой речью, чтобы изложить аргументы в пользу поддержки общественностью этой помощи.