Профильный комитет Рады поддержал изменения по перенаправлению военного НДФЛ в госбюджет: детали

КИЕВ. 6 октября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета принял изменения к законопроекту № 10037, который предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных из местных бюджетов в госбюджет, сообщила глава комитета, нардеп Роксолана Пидласа и народный депутат Ярослав Железняк в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Осталась норма, что у местных бюджетов забирают 100% военного НДФЛ, но меняется пропорция, как используются эти деньги уже в рамках общего бюджета.

Как заявила Пидласа, бюджетный комитет пересмотрел решение по законопроекту 10037 «О военном НДФЛ» и принял следующее распределение средств:

С 1 октября по 31 декабря 2023 года «военное НДФЛ» направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ГСЗИ на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн). С 1 января по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение военное НДФЛ распределяется в следующих пропорциях:

45% - ГСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн);

10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).

«Вот это важная часть: Комитет по вопросам обороны согласовывает направления использованием военного НДФЛ, которые поступят в ГСЗИ и Минстратегпром», - отметил Ярослав Железняк.

Напомним

Верховная Рада 20 сентября приняла в первом чтении законопроект №10037, который предлагает перенаправить НДФЛ с зарплат военных из местных бюджетов в госбюджет.