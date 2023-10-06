Польше недостаточно того, что Украина приостановила рассмотрение жалобы в ВТО - спикер польского правительства.

КИЕВ. 6 октября. УНН. Польша считает недостаточным решение Украины приостановить рассмотрение жалобы во Всемирной торговой организации в связи с зерновым спором. Об этом заявил представитель польского правительства Петр Мюллер в эфире RMF.FM, пишет УНН.

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"В конце концов, мы требуем отзыва жалобы, а не приостановки рассмотрения. Это хороший шаг, но недостаточный. Речь не идет об отмене зернового эмбарго", – сказал Мюллер.

Дополнение

Торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил журналистам в Брюсселе, что Украина поставила «на паузу» жалобы во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии, Словакии. Качка также отметил, что украинская жалоба еще не оформлена, как дело в ВТО, а остается на стадии консультирования, которая может длиться до 60 дней. Он сказал, что продолжаются переговоры для поиска решения и они являются достаточно конструктивными. Общей целью переговоров он назвал демонстрацию совместных подходов к торговле между Украиной и ЕС.

Напомним

В сентябре Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции. Украина стремилась доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров.

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