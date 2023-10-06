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Рада приняла изменения в Бюджет-2023: расходы увеличены на 322 миллиарда, большая часть - на оборону

Рада приняла изменения в Бюджет-2023: расходы увеличены на 322 миллиарда, большая часть - на оборону

КИЕВ. 6 октября. УНН. Верховная Рада после 11 часов рассмотрения поправок приняла в целом законопроект №10038 об изменениях в Государственный бюджет на 2023 год, предусматривающих увеличение расходов на 322,6 миллиарда гривен, большинство из которых пойдут на оборону, сообщил в пятницу нардеп из финансового комитета Ярослав Железняк, пишет УНН.

Цитата

"После 11 часов 15 минут рассмотрения правок парламент проголосовал в целом увеличение расходов Госбюджета 2023 года на 322,6 млрд грн. "За" №10038 - 313", - написал Железняк в телеграм-канале и перечислил направления направления средств:

  • Минобороны на +211 млрд грн
  • МВД на +79 млрд грн
  • Минсоц на +16,5 млрд грн
  • МИД на +1,3 млрд грн
  • Минстратпром на +4,3 млрд грн
  • СБУ на +4,2 млрд грн
  • ГУР на +2,5 млрд грн
  • Минобразования на +572 млн грн
  • ГСЗИ на +570 млн грн
  • Служба внешней разведки на +500 млн грн
  • УГО на +230,5 млн грн
  • Минэнерго на +350 млн грн

"Ну и также БЭБ на +253,5 млн грн (списали с них 60,5 млн, оставили только минимум на заработные платы). Почему-то в зале решили еще 34,5 млн им добавить слуга Демченко, сбив соответствующую правку", - отметил он.

"Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут больше чем 3,39 трлн грн, а дефицит больше чем 2 трлн грн", - отметил нардеп.

Напомним

Как сообщал представитель правительства в парламенте Мельничук, на национальную безопасность и оборону предусмотрены дополнительные расходы в размере 302,6 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: ВР, Бюджет-2023
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