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Зеленский на следующей неделе посетит Румынию - СМИ

Зеленский на следующей неделе посетит Румынию - СМИ

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе прибудет с визитом в Румынию. Это будет первый его визит в страну с начала полномасштабной войны, сообщают источники Digi24, пишет УНН.

Детали

По данным издания, визит Зеленского не является частью турне по нескольким странам. Это будет специальный визит только в Румынию, где президент Украины будет иметь встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и другими официальными лицами страны.

Также отмечается, что об этом визите ранее анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во время эксклюзивного интервью. Он сообщил, что президент Зеленский вскоре приедет в Румынию.

Кроме того, несколько представителей правительства Румынии посетят Киев, чтобы установить как можно больше контактов для сотрудничества в сфере безопасности, энергетики, сельского хозяйства и других вопросов.

Напомним

Румыния перемещает ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины, где российские беспилотники атаковали зерновые объекты, и добавляет в этот регион больше военных наблюдательных пунктов и патрулей. 

Источник: УНН
Теги: Румыния, визит, Владимир Зеленский
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