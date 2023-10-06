В Германии критикуют Шольца за отказ предоставить Украине Taurus

КИЕВ. 6 октября. УНН. В оппозиционном Христианско-демократическом союзе раскритиковали решение канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus большой дальности, передает УНН со ссылкой на DW.

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"Отказ канцлера передать Taurus украинцам способствует затягиванию войны. Поэтому эта политика имеет серьезные моральные и политические недостатки", - подчеркнул эксперт Христианско-демократического союза по внешней политике Норберт Реттген.

Детали

По мнению оппозиции ответственность за отказ поставлять ракеты несет не только канцлер, но и другие министры правительства.

Также, критикуя отказ предоставить Украине дальнобойное вооружение, Шольцу напоминают о том, что ФРГ теряет доверие в Европе из-за того, что Великобритания и Франция уже поставляют Украине дальнобойные ракеты и подчеркивают, что поставки ракет помогли бы Украине освободить аннексированный россией Крым и завершить войну быстрее.

Дополнение

В поддержку передачи Украине ракет выступил и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген. По его словам, использование Taurus для атак на так называемый Крымский мост было бы законным и важным для Украины с военной точки зрения.

Кроме того, он считает безосновательными аргументы Шольца, который опасается, что в результате передачи ракет немецкие солдаты окажутся втянутыми в войну, поскольку должны будут помогать с программированием этого оружия.

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