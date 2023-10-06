За мэра Сум внесли 3 млн гривен залога

КИЕВ. 6 октября. УНН. По мэру Сум Александра Лысенко, подозреваемого во взяточничестве, внесли залог в размере 3 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила представитель САП Ольга Постолюк.

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«За человека был внесен залог в полном объеме. На подозреваемого возложены процессуальные обязанности, в частности прибывать к детективу, прокурору или в суд по 1-му требованию, сообщать об изменении своего места жительства, сдать на хранение в государственную миграционную службу паспорта для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля», – сообщила Постолюк.

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4 октября Высший антикоррупционный суд арестовал мэра Сум Александра Лысенко с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.

Прокурор настаивал на применении Лысенко меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 10 млн грн.

Мэр Сум Александра Лысенко и директор Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.

Его сообщнику — директору Департамента инфраструктуры Сумской области также инкриминировано ч. 4 ст. 368 УК Украины.

2 октября мэр города и директор Департамента были разоблачены "на горячем" сразу после получения третьей части оговоренных средств - 1 430 000 гривен.