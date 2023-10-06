Президент Литвы - коллегам в ЕС: Украину надо поддерживать, а расширение не должно быть заложником институциональных проблем

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая перед коллегами из других 26 стран-членов ЕС на саммите в Гранаде, настоял на том, что решения о расширении блока не должны увязнуть в институциональных дебатах. Его заявление приводит пресс-служба литовского президента, пишет УНН.

Детали

В своем обращении к европейским лидерам Науседа подчеркнул, что поддержка Украины должна оставаться на первом месте в списке приоритетов ЕС, ведь победа Украины – это путь к миру и стабильности в Европе. Он отметил, что пришло время найти правовые решения по использованию замороженных российских средств на восстановление Украины, а также усилить санкции против россии и беларуси.

«Наша оперативная и эффективная военная поддержка Украины является самым прямым путем к победе и миру. В сотрудничестве с нашими трансатлантическими партнерами мы должны дать украинцам все необходимое для борьбы с агрессором. Чтобы помочь Украине, мы сами должны быть сильными, и наша оборонная промышленность должна работать на полную», – отметил президент Литвы.

Литовский лидер также подчеркнул важность расширения ЕС.

«Расширение ЕС – это возможность объединить континент. Оно не должно становиться заложником институциональных вопросов. Учитывая геополитическую важность процесса расширения ЕС, нам сначала нужно принять решение о расширении ЕС, а уже потом говорить об институциональных реформах. Украина, Молдова и другие страны должны достичь прогресса во внедрении реформ и рекомендаций Еврокомиссии. Нам необходимо должным образом оценить этот прогресс и принять решение об открытии переговоров позже в этом году», – сказал Науседа.

Напомним

Глава Евросовета Мишель в Гранаде заявил, что ЕС должен "готовиться" к расширению.