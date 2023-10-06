Украина остановила действие еще одного соглашения в рамках СНГ в части о рф и беларуси

КИЕВ. 6 октября. УНН. Кабинет министров Украины остановил действие соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью в части отношений правительства Украины с правительствами рф и беларуси. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

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"Остановлено действие соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью, совершенной 25.11.1998 в москве, в части отношений правительства Украины с правительствами рф и республики беларусь", - написал Мельничук.

Дополнение

Кабинет министров Украины принял решение о выходе Украины из соглашения о социальной защите и охране здоровья граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской и других радиационных катастроф и аварий, а также ядерных испытаний, совершенной в москве.