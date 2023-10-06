Guardian: саммит ЕС завершается с незначительным прогрессом в части о расширении, отчет по Украине ожидается 8 ноября

КИЕВ. 6 октября. УНН. Неформальный саммит ЕС в Гранаде завершается с незначительным прогрессом в отношении шагов по будущему расширению блока, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

"Неформальный саммит Совета ЕС близится к завершению, но с незначительным прогрессом в определении того, что нужно сделать в отношении будущего расширения", - пишет издание.

По словам одного дипломата, речь шла «об инвентаризации, составлении списка вопросов, которые необходимо задать до декабря», когда ЕС может начать официальные переговоры с кандидатами Украиной и Молдовой.

"Европейская комиссия опубликует свой официальный и подробный отчет о прогрессе, достигнутом этими двумя странами, 8 ноября", - отмечает издание.

Пока ожидалась пресс-конференция по случаю завершения саммита, как пишет издание, "в Гранаде поступали сообщения о том, что лидеры ЕС решили отказаться от текста (итогового коммюнике - ред.), который они тщательно подготовили сегодня, чтобы не давать возражениям Венгрии и Польши против совместного подхода к миграции какое-либо эфирное время".

В другой версии тех же слухов лидеры, как сообщается, "согласуют текст, но удалят абзац из 119 слов о миграции".

"Все законно в соответствии с правилами ЕС, поскольку это неформальный Совет, в котором не требуется никаких решений или выводов. Но это означает лишь то, что лидеры ЕС отложили еще один спор по миграции на две недели до официального заседания Европейского совета", - указывает издание.

Напомним

Ранее сообщалось, что Польша и Венгрия могут заблокировать декларацию саммита ЕС в Гранаде.