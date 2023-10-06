Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,62 0,0193  EUR: 38,54 0,1118 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Уже есть предсерийное производство и образцы, которые используются на фронте: Федоров о боевом роботе "Лють"
Уже есть предсерийное производство и образцы, которые используются на фронте: Федоров о боевом роботе "Лють"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6990

Украина призвала МОК наложить санкции на олимпийский комитет россии

Украина призвала МОК наложить санкции на олимпийский комитет россии

КИЕВ. 6 октября. УНН. Украина призывает Международный олимпийский комиткт (МОК) применить санкции против олимпийского комитета россии на фоне включения им в свой состав олимпийских советов на оккупированных территориях Украины, сообщили в пятницу в Минмолодежьспорта Украины, пишет УНН.

Цитата

"Украина призывает МОК применить санкции против олимпийского комитета россии. Национальный олимпийский комитет Украины обратился с официальным письмом к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, в котором осуждает включение олимпийских советов на территориях, которые были незаконно оккупированы в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях в состав олимпийского комитета россии", - говорится в заявлении.

"НОК Украины настойчиво призывает все международные спортивные организации и сообщество к решительным шагам против этого бесправия. Такие действия со стороны россии являются нарушением универсальных принципов спорта и угрозой международному спортивному сообществу, они вызывают политизацию спортивных соревнований и подрывают доверие к Олимпийскому движению", - указано в заявлении.

Контекст

5 октября росСМИ сообщили со ссылкой на главу окр Станислава Позднякова, что олимпийский комитет россии принял в состав региональные олимпийские комитеты оккупированных территорий Украины. 

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, МОК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.