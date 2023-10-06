Президент Румынии призвал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца года

КИЕВ. 6 октября. УНН. Румыния предлагает начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины в Европейский Союз до конца года. Об этом заявил президентом Румынии Клаус Йоханнис, передает УНН.

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«Политика расширения ЕС имеет стратегическое значение: Румыния решительно поддерживает положительное решение об открытии переговоров о вступлении из Молдовы и Украины до конца этого года», - написал Клаус Йоханнис в соцсети Х.

Детали

Он также отметил, что стратегическая повестка дня ЕС должна быть прагматичной и ориентированной на достижение четких результатов.

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Ранее

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина почти выполнили семь рекомендаций Европейской комиссии и будет готова начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году.