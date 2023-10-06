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Инициирую закрытое заслушивание вопроса на комитете: Арахамия об обысках у производителя тепловизоров Archer

Инициирую закрытое заслушивание вопроса на комитете: Арахамия об обысках у производителя тепловизоров Archer

КИЕВ. 6 октября. УНН. Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выразил обеспокоенность обысками в компании Archer, производящей тепловизоры для Минобороны и планирующей инициировать закрытое обсуждение ситуации в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, передает УНН.

Цитата

«Очень озабочен ситуацией с обысками НАБУ у известных производителей тепловизионной техники Archer, которую все знают еще с 2014 года. Таких компаний в стране очень мало и они делают крайне важную работу – мы должны их защищать при любых обстоятельствах. Инициирую закрытое заслушивание этого вопроса на комитете», - написал Арамия в Telegram.

Напомним

5 октября руководитель Archer Александр Яременко сообщил, что НАБУ провело обыски в офисах и домах сотрудников. Он заявил, что детективы якобы копировали конструкторские чертежи и документацию, программные продукты, являющиеся интеллектуальной собственностью компании и государства.

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Источник: УНН
Теги: ВР, обыск, Украина
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