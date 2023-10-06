Война в Украине показала важность развития индустриальной базы безопасности и обороны: глава Евросовета подвел итоги саммита в Гранаде

КИЕВ. 6 октября. УНН. Президент Европейского Совета Шарль Мишель на заключительной пресс-конференции саммита заявил, что Гранадская декларация была принята, и это важная отправная точка для будущей работы над стратегической повесткой дня ЕС, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

По словам Мишеля, Европа увидела, что ей нужно работать вместе, чтобы быть более независимой. ЕС должен сосредоточиться на трех вопросах: каковы общие приоритеты и политика ЕС на будущее, как Европа будет действовать совместно с точки зрения принятия решений и как убедиться, что бюджет Европы соответствует ее амбициям.

Лидеры имели возможность слушать друг друга, сказал он, добавив, что важны четыре момента:

Европе необходимо укрепить экономическую и технологическую основу.

Война россии в Украине продемонстрировала важность развития индустриальной базы безопасности и обороны.

Нужно ускорить работу над суверенитетом.

Европе необходимо взаимодействовать с остальным миром. ЕС играет особую роль в многополярном мире.

Напомним

27 лидеров ЕС приняли Гранадскую декларацию, но запланированный раздел о миграции был пропущен.