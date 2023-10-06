Обнародована Гранадская декларация: что там сказано о расширении и Украине

КИЕВ. 6 октября. УНН. Европейский совет обнародовал Гранадскую декларацию, которая была принята 27 лидерами ЕС по итогам неформального саммита. В документе указано, что ЕС будет поддерживать "Украину и ее народ столько, сколько потребуется", а в пункте о расширении - что кандидатам "необходимо активизировать свои усилия по реформам", передает УНН.

Детали

В декларации говорится, что после встречи в Версале члены ЕС действовали решительно.

"Под угрозой энергетического шантажа мы значительно снизили нашу зависимость и диверсифицировали источники. Столкнувшись с сужением цепочек поставок и международной конкуренцией, мы укрепили нашу экономическую базу. Полные решимости взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и оборону и помочь Украине, мы укрепили потенциал Европы. Мы будем продолжать поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется. Мы также подтвердили, что будущее наших кандидатов на членство и их граждан в Европейском Союзе", - сказано в документе.

Не обошли вниманием лидеры ЕС и "ключевые приоритеты и действия, необходимые для сильной, динамичной, конкурентоспособной и сплоченной Европы в меняющемся мире".

"Основываясь на стратегическом компасе безопасности и обороны, мы будем укреплять нашу оборонную готовность и инвестировать в потенциал, развивая нашу технологическую и промышленную базу. Мы также сосредоточимся на военной мобильности, устойчивости в космосе и противодействии кибернетическим и гибридным угрозам и манипулированию иностранной информацией по всему Союзу. Российская захватническая война также еще больше подчеркнула прочность трансатлантических отношений", - говорится в документе.

Упомянули также о климатических и экологических рисках, энергоэффективности, декарбонизации, а еще - устойчивости "к стихийным бедствиям и адаптации к изменению климата".

Однако одним из важнейших пунктов декларации, безусловно, является - расширение Европейского Союза.

Цитата

"Расширение - это геостратегическое вложение в мир, безопасность, стабильность и процветание. Это движущая сила для улучшения экономических и социальных условий европейских граждан, уменьшения разногласий между странами и должна поддерживать ценности, на которых основан Союз. Учитывая перспективу дальнейшего расширения Союза, как ЕС, так и будущие государства-члены должны быть готовы. Кандидатам, которые хотят стать членами, необходимо активизировать свои усилия по реформам, в частности в сфере верховенства права, в соответствии с характером процесса вступления, основанного на заслугах, и при поддержке ЕС. Параллельно Союз должен заложить необходимые внутренние основы и реформы. Мы определим наши долгосрочные амбиции и способы их достижения. Мы рассмотрим ключевые вопросы, связанные с нашими приоритетами и политикой, а также нашей способностью действовать. Это сделает ЕС сильнее и усилит европейский суверенитет", - говорится в декларации.

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Ранее

The Guardian написала, что неформальный саммит ЕС в Гранаде завершается с незначительным прогрессом в отношении шагов по будущему расширению блока.