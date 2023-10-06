Кабмин одобрил изъятие семи истребителей МиГ-25, принадлежавших вс рф

КИЕВ. 6 октября. УНН. Правительство одобрило проект указа Президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии движимого имущества рф. В списке - семь истребителей МиГ-25, принадлежавших вс рф, передает УНН.

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"Проведена значительная работа по верификации активов, которыми владеет государство-агрессор на территории Украины, уточнению имеющихся данных. Особое внимание мы уделили доказательной базе – Украина должна иметь безупречные юридические позиции на случай обращения агрессора в международные судебные органы. Движимое имущество – вагоны, грузовики, специальная техника – будет работать на экономику Украины или усиливать обороноспособность нашего государства на фронте", - отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно одобренному правительством проекту указа предлагается, в частности, изъять:

около 500 вагонов, полувагонов, платформ, цистерн и др.;

нефтеналивной танкер;

более 300 грузовых и легковых автомобилей;

автоцистерны;

строительную технику;

авиационные двигатели.

Также будет изъято 7 МиГ-25 ВС рф в нерабочем состоянии, которые пойдут на запчасти к украинским боевым самолетам.