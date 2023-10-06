рф этой зимой снова будет пытаться уничтожить энергосистему Украины - Зеленский

КИЕВ. 6 октября. УНН. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки, передает УНН.

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"Нынешнее руководство россии всегда делает то, что уже когда-то делало. Все ошибки они повторяют. Все зло они повторяют. И когда у них не получается, они думают, что якобы сделали маловато зла, чтобы получилось. Такая сумасшедшая логика. Но должны это учитывать. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мнение, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту.

Опасность полностью осознаем", - заявил Президент Украины.

Напомним

Прещидент Украины Владимир Зеленский провел длительное заседание Ставки. Ключевые вопросы-фронт и подготовка к зиме.

Кроме того, по его словам, сегодня на ставке были доклады военных и всех должностных лиц, которые отвечают за защиту нашей энергетики и за нашу тактику прохождения зимы. Все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае тех или иных чрезвычайных ситуаций.

"Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы", - резюмировал Глава государства.