Верховной Раде остался один шаг: Зеленский о выполнении рекомендаций Еврокомиссии
КИЕВ. 6 октября. УНН. Украина почти выполнила соответствующие семь рекомендаций Еврокомиссии, и с нашей стороны все будет готово. Верховной Раде остался один шаг. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.
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"Плодотворно сотрудничаем и с Европейским Союзом. Для нас со всех точек зрения важно начать уже в этом году переговоры о членстве в ЕС. Украина почти выполнила соответствующие семь рекомендаций Еврокомиссии, и с нашей стороны все будет готово. Верховной Раде остался один шаг, и принципиально, чтобы депутаты этот шаг сделали", - сообщил Зеленский.
Добавим
Президент отметил, что ЕС для Украины – это не только экономическая безопасность и мощный вклад в решение вопроса геополитической стабильности.
"Это еще и мотивация. Мотивация для нас, для наших воинов, для всего нашего народа. Мотивация бороться, быть стойкими, пройти эту зиму и достигать наших национальных целей несмотря на любой российский террор", - резюмировал Зеленский.
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Напомним
Как сообщало Politico, Европейский Союз готовится к началу переговоров с Украиной относительно ее будущего присоединения к блоку, официальное объявление об этом ожидается уже в декабре.