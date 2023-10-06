Верховной Раде остался один шаг: Зеленский о выполнении рекомендаций Еврокомиссии

КИЕВ. 6 октября. УНН. Украина почти выполнила соответствующие семь рекомендаций Еврокомиссии, и с нашей стороны все будет готово. Верховной Раде остался один шаг. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, передает УНН.

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"Плодотворно сотрудничаем и с Европейским Союзом. Для нас со всех точек зрения важно начать уже в этом году переговоры о членстве в ЕС. Украина почти выполнила соответствующие семь рекомендаций Еврокомиссии, и с нашей стороны все будет готово. Верховной Раде остался один шаг, и принципиально, чтобы депутаты этот шаг сделали", - сообщил Зеленский.

Добавим

Президент отметил, что ЕС для Украины – это не только экономическая безопасность и мощный вклад в решение вопроса геополитической стабильности.

"Это еще и мотивация. Мотивация для нас, для наших воинов, для всего нашего народа. Мотивация бороться, быть стойкими, пройти эту зиму и достигать наших национальных целей несмотря на любой российский террор", - резюмировал Зеленский.

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Напомним

Как сообщало Politico, Европейский Союз готовится к началу переговоров с Украиной относительно ее будущего присоединения к блоку, официальное объявление об этом ожидается уже в декабре.