Турецкая авиация нанесла удары по 15 объектам курдских боевиков на севере Сирии — Минобороны Турции

КИЕВ. 6 октября. УНН. Турецкие военные нанесли новые воздушные удары на севере Сирии в пятницу вечером и уничтожили 15 объектов курдских боевиков. Многие боевики были “нейтрализованы” во время этой операции. Соответствующее заявление появилось на сайте Министерства обороны Турции, передает УНН.

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“С целью устранения террористических атак против наших людей и сил безопасности с севера Сирии путем нейтрализации PKK/YPG и других террористических элементов и обеспечения безопасности нашей границы; в соответствии с нашими правами на самооборону, которые вытекают из статьи 51 Устава Организации Объединенных Наций. В 22:00 6 октября 2023 года против объектов террористов на севере Сирии были осуществлены воздушные операции, в так называемые штабы, укрытия и склады, которые на ответственном уровне считались содержащими террористов, уничтожено 15 целей”, — сообщило турецкое министерство обороны.

Детали

В заявлении министерства говорится, что эти цели включали базу боевиков, укрытия и складские помещения, где, вероятно, находились боевики.

По каким именно регионам северной Сирии турки нанесли авиаудары пока не известно.

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Турецкие военные самолеты нанесли авиаудары по объектам курдских боевиков на севере Сирии после того, как американские военные сбили турецкий беспилотник, который приблизился в пределах 500 метров от американских войск.

Анкара заявила, что эти места использовались Рабочей партией Курдистана, PKK, признанной террористической группой, стоящей за десятилетиями повстанцев в Турции, а также ее союзниками из курдских боевиков в Сирии, известных как Отряды народной обороны, или YPG.

YPG является частью сил, возглавляемых сирийскими курдами, известных как Сирийские демократические силы. Их поддерживают США, ведь они их близкие союзники в войне против боевиков из группировки ИГИЛ.