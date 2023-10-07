На следующей неделе Зеленский совершит визит в Румынию – СМИ

Киев. 7 октября. УН. Президент Зеленский посетит на следующей неделе с официальным визитом Румынию, сообщает румынский телеканал Digi24 со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

По информации, Зеленский проведет встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и другими официальными лицами страны.

Сообщается, что это будет первый визит украинского президента в Румынию с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Возможность такого визита ранее анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Зеленский и президент Румынии уже встречались в Испании на саммите Европейского политического сообщества.

Ранее о своем визите в Украину заявлял премьер Румынии Марчел Чолаку. Премьер-министр и некоторые министры правительства поедут на переговоры с представителями правительства Украины в Киев, чтобы установить как можно больше точек сотрудничества. Речь идет о безопасности, энергетике, сельском хозяйстве и многих других проблемах, которые необходимо решить двум странам.

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