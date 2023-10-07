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Правительство работает над поиском кандидата на должность министра культуры - Шмыгаль

Правительство работает над поиском кандидата на должность министра культуры - Шмыгаль

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 7 октября. УНН. Кабинет министров все еще ищет кандидата на пост министра культуры и информационной политики. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыголь на часе вопросов к правительству в парламенте, пишет УНН.

У главы Кабмина во время часа вопросов к правительству в Раде поинтересовались, когда можно будет увидеть кандидатуру на должность главы Минкульта.

Цитата

«Что касается Министерства культуры, мы проводим работу по поиску подходящего кандидата», – заявил Шмыгаль.

Напомним

27 июля Верховная Рада отправила в отставку министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко. Отставку министра культуры поддержал 321 нардеп.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Минкульт, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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