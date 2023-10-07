Politico: Словакия прекращает помощь Украине после победы на выборах пророссийского Фицо

КИЕВ. 7 октября. УНН. Временное правительство Словакии заявило, что прекратило отправку дальнейшей военной помощи Украине, поскольку политические партии, выступающие против такой поддержки, ведут переговоры о создании коалиции после выборов в минувшие выходные, сообщило 6 октября издание Politico, пишет УНН.

Цитата

«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять больше военного оборудования в Украину», – заявил представитель правительства страны.

Как указано, Министерство обороны страны рассматривало возможность отправки нового пакета помощи.

Дополнение

Издание указывает, что лево-популистская партия бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо Smer одержала победу на парламентских выборах в минувшую субботу после того, как пообещала прекратить отправку оружия в Украину, заблокировать потенциальное членство Украины в НАТО и выступить против санкций против россии.

Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник попросила Фицо попытаться сформировать коалиционное правительство. Сделать это он должен до 16 октября.

Фицо был вынужден уйти с поста премьер-министра в 2018 году после массовых протестов в стране из-за убийства журналиста-расследователя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Словакии сделала заявление о военной помощи Украине