Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,62 0,0000  EUR: 38,54 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Уже есть предсерийное производство и образцы, которые используются на фронте: Федоров о боевом роботе "Лють"
Уже есть предсерийное производство и образцы, которые используются на фронте: Федоров о боевом роботе "Лють"
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
16965

Украина осуждает атаку на Израиль и выражает ему поддержку в праве защищать себя и свой народ - МИД

Украина осуждает атаку на Израиль и выражает ему поддержку в праве защищать себя и свой народ - МИД

КИЕВ. 7 октября. УНН. Украина решительно осуждает нападение на Израиль и выражает поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ. Такое заявление в субботу сделало Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

Цитата

"Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические атаки против Израиля, в том числе ракетные обстрелы мирного населения в Иерусалиме и Тель-Авиве. Мы выражаем нашу поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ", - говорится в заявлении МИД Украины в соцсети X.

Дополнение

Центр и юг Израиля уже более 3,5 часов находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

Считается, что по меньшей мере 6 человек погибли и около 200 получили ранения.

Кроме того, десятки террористов проникли в ряд городов на юге страны.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Израиль
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.