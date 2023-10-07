Украина осуждает атаку на Израиль и выражает ему поддержку в праве защищать себя и свой народ - МИД

КИЕВ. 7 октября. УНН. Украина решительно осуждает нападение на Израиль и выражает поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ. Такое заявление в субботу сделало Министерство иностранных дел Украины, пишет УНН.

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"Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические атаки против Израиля, в том числе ракетные обстрелы мирного населения в Иерусалиме и Тель-Авиве. Мы выражаем нашу поддержку Израилю в его праве защищать себя и свой народ", - говорится в заявлении МИД Украины в соцсети X.

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Центр и юг Израиля уже более 3,5 часов находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

Считается, что по меньшей мере 6 человек погибли и около 200 получили ранения.

Кроме того, десятки террористов проникли в ряд городов на юге страны.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.