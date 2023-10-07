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США обеспечат Израилю все необходимое для самообороны - Пентагон

США обеспечат Израилю все необходимое для самообороны - Пентагон

КИЕВ. 7 октября. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин заявил в своем заявлении, что Вашингтон позаботится о том, чтобы Израиль имел то, что ему нужно для защиты, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

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"Я внимательно слежу за развитием событий в Израиле. Наша приверженность праву Израиля защищаться остается непоколебимой, и я выражаю свои соболезнования семьям тех, кто погиб в этом ужасном нападении на мирных жителей. В ближайшие дни Министерство обороны будет работать над тем, чтобы Израиль имел все необходимое для самообороны и защиты гражданских лиц от неизбирательного насилия и терроризма", - заявил Остин.

Дополнение

7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля.

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из Сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

В Израиле погибли по меньшей мере 22 человека. Израильский 12 канал сообщает, что в Израиле ранены по меньшей мере 280 человек, 30 из них в тяжелом состоянии. Есть сообщения о том, что в Секторе Газа сейчас есть израильские заложники.

Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.

Источник: УНН
Теги: США, Израиль
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