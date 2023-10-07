Бразилия созывает заседание Совета Безопасности ООН из-за нападения на Израиль

КИЕВ. 7 октября. УНН. Бразилия, председательствующая в Совете национальной безопасности ООН, созовет экстренное заседание. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны, передает УНН.

Детали

Правительство Бразилии осуждает серию взрывов и наземных атак, совершенных сегодня в Израиле из Сектора Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 20 граждан Израиля, а также более 500 получили ранения. Он выражает соболезнования семьям погибших и солидарность с народом Израиля.

Вновь заявляя, что нет оправданий для применения насилия, особенно против гражданских лиц, правительство Бразилии призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации.

На сегодняшний день нет новостей о жертвах среди бразильской громады в Израиле и Палестине.

Добавим

Бразилия сожалеет, что в 2023 году, в год 30-летия мирных соглашений в Осло, произойдет серьезное и растущее ухудшение ситуации с безопасностью между Израилем и Палестиной.

"Будучи президентом Совета Безопасности ООН, Бразилия созывает экстренное заседание этого органа.

Бразильское правительство подтверждает свою приверженность решению о создании двух государств, когда Палестина и Израиль живут вместе в мире и безопасности в рамках взаимосвязанных и международно признанных границ. Он также подтверждает, что простое урегулирование конфликта не является жизнеспособной альтернативой для решения израильско - палестинского вопроса, и что возобновление мирных переговоров является срочным", - говорится в сообщении.

Контекст

7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько громад на юге Израиля.

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из Сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

По меньшей мере 40 человек погибли и 740 получили ранения с начала массированной атаки террористической группировки ХАМАС. Есть сообщения о том, что в Секторе Газа сейчас есть израильские заложники.

Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.