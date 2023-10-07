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Сейчас нет технической возможности эвакуировать украинцев из Израиля - посол Украины

Сейчас нет технической возможности эвакуировать украинцев из Израиля - посол Украины

КИЕВ. 7 октября. УНН. Посольство Украины в Израиле, где продолжаются боевые действия из-за вторжения на территорию страны боевиков палестинского движения ХАМАС, получает обращение от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны. Однако, технической возможности эвакуировать украинцев, к сожалению, сейчас нет. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает УНН.

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“Технической возможности эвакуировать людей сейчас нет. Поэтому люди должны находиться в безопасных местах, слушать команды, которые исходят от власти и четко их придерживаться. Катастрофа огромная, никто ее не ожидал. Самая большая проблема, что израильская сторона этого не ожидала", – подытожил Корнийчук.

Добавим

7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько общин на юге Израиля.

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из Сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

По меньшей мере 40 человек погибли и 740 получили ранения с начала массированной атаки террористической группировки ХАМАС. Есть сообщения о том, что в Секторе Газа сейчас есть израильские заложники.

Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Израиль
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