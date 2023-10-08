Подоляк назвал россию ключевым спонсором глобального терроризма

КИЕВ. 8 октября. УНН. советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на события в Израиле, назвав москву "ключевым спонсором глобального терроризма и автором краха международного права". Об этом он написал в Х/Twitter, передает УНН.

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Он подчеркнул, что все что делает россия в Украине — это разрушение глобальной безопасности, глобальных правил, глобальных соглашений. Как следствие, заметил Подоляк, мир погружается в хаос, а террористические сообщества начинают вести себя все дерзче, агрессивнее и даже объявлять войны целым странам.

“Решение проблемы одно (если, конечно, мы хотим вернуться к предсказуемости и стабильности): резкое ускорение поражения россии. Как ключевой спонсор глобального терроризма и как автор преднамеренного краха международного права”, - написал советник ОП.

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