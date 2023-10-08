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В МИД обратились почти 100 украинцев, из-за событий в Израиле

В МИД обратились почти 100 украинцев, из-за событий в Израиле

КИЕВ. 8 октября. УНН. Из-за развертывания боевых действий в Израиле в оперативный штаб помощи украинского МИД в течение суток обратилось 80 граждан. Запросы касались установления места нахождения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о развитии ситуации безопасности и порядок действий в контексте обеспечения собственной безопасности. Об этом рассказал спикер МИД Украины Олег Николаенко, передает УНН.

Цитата

“За минувшие сутки украинские дипломаты разыскали 1 гражданина, который исчез на юге страны. Помогли 1 семье уехать из города Ашкелон. Нашли временное жилье для 2 семей на фоне отмененных авиарейсов. Всего оперативный штаб обработал 80 обращений граждан”,

Детали

Оперативный штаб МИД Украины для оказания помощи украинцам в Израиле работает круглосуточно.

Николаенко также отметил, что работа по получению официального подтверждения возможной смерти одной гражданки Украины еще продолжается. Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала.

Украинское посольство поддерживает постоянный контакт с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами и институтом судебной медицины Израиля.

Заботятся в МИДе и об украинцах, которые сейчас находятся в Секторе Газа. Наши дипломаты разрабатывают маршруты экстренного выезда из анклава, в случае наступления такой необходимости.

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Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке с территории Сектора Газа. Террористы проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по целям террористов ХАМАС и Ливана.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Израиль, Палестина, помощь, сектор Газа
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