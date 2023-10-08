Зеленский провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля

КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Президента.

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«Провел экстренный телефонный разговор с Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр рассказал о ситуации в Израиле и действиях вооруженных сил и органов правопорядка по отражению нападения.

Солидарны с Израилем, который страдает от дерзкого масштабного нападения, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами в вопросе безопасности и защиты граждан Украины в Израиле», - подчеркнул Зеленский.

Также лидеры двух государств обсудили влияние нападения на Израиль На ситуация с безопасностью в регионе и за его пределами.

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