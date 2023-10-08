Война в Израиле: Зеленский призвал мировое сообщество не оставаться в стороне и действовать принципиально

КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир не оставаться в стороне террористического нападения на Израиль и реагировать максимально принципиально. Ведь то, что террористы могут так вызывающе и тщательно планировать нападения, представляет угрозу для всего мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

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“Очень важно, чтобы весь мир – весь – не остался в стороне от того, что произошло сейчас, и реагировал максимально принципиально”, - отметил президент.

Зеленский отметил, что дерзость и тщательная подготовленность террористов поразила многих. Но, если террористы могут себе позволить так действовать, то они представляют угрозу не только одной стране

Глава государства анонсировал, что на следующей неделе Украина будет работать вместе с партнерами ради единства мира в противостоянии террору. По его словам, различные международные мероприятия уже запланированы.

“Украинская позиция будет звучать, как всегда, в пользу единства и совместных действий”, - сказал Зеленский

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Также глава Украины подчеркнул, что террор открыл уже слишком много фронтов против человечества: война против Украины, война на Ближнем Востоке, ужасные дестабилизации в Африке, постоянные попытки спровоцировать кризис на продовольственном рынке мира.

“Быть сильным в таких условиях – значит противостоять террору. Недостаточно быть большой страной. Недостаточно быть богатой страной. Недостаточно иметь амбиции. Быть сильным – это помогать защищать людей и жизнь от любых проявлений террора. И именно это. Помогать. Помогать”, - добавил президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.