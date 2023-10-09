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Туречина готова помочь остановить войну между Израилем и ХАМАСом - Эрдоган

Туречина готова помочь остановить войну между Израилем и ХАМАСом - Эрдоган

КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова помочь остановить войну между Израилем и ХАМАСом "и уменьшить напряжение, которое обострилось в результате последних событий". Об этом пишет CNN, передает УНН.

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«Мы полны решимости продолжать активизировать начатые нами дипломатические усилия для восстановления спокойствия», — сказал Эрдоган, выступая на церемонии открытия церкви в Стамбуле. «мы приглашаем всех участников, имеющих право голоса в регионе, искренне содействовать миру», – добавил Эрдоган.

Президент Турции сказал, что, несмотря на то, что страна всегда «солидарна с нашими палестинскими братьями, мы подчеркнули, что следует избегать любых шагов, которые приведут к эскалации напряженности в регионе, вызовут больше кровопролития и углубления проблем».

Дополнение

Страны по всему миру осудили волну палестинских нападений с суши, моря и воздуха. Турция призвала Израиль и палестинцев избегать дальнейшей эскалации.

"Мы приглашаем все стороны действовать разумно и держаться подальше от импульсивных шагов, которые повышают напряженность", — сказал Эрдоган, который решительно поддерживает палестинское дело.

Источник: УНН
Теги: Израиль, Турция
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