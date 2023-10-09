США призвали Совет Безопасности ООН осудить нападение ХАМАСа на Израиль

КИЕВ. 9 октября. УНН. Заместитель посла Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд сделал перед началом заседания Совета Безопасности ООН призвал членов Совбеза осудить нападения ХАМАСа на Израиль. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

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«Я ожидаю услышать от других членов совета очень решительное осуждение этих ужасных террористических актов, совершенных против израильского народа и его правительства», – заявил журналистам заместитель посла США в ООН Роберт Вуд перед закрытым заседанием Совета Безопасности, посвященном кризису на Ближнем Востоке.

Детали

Бразилия, председательствующая в Совете Безопасности на ротационной основе, созвала заседание после того, как в субботу ХАМАС совершил внезапное крупномасштабное нападение на Израиль, в результате которого погибло уже более 1000 человек с обеих сторон.

Отмечается, что заседание за закрытыми дверями не приведет к принятию официальной резолюции, но дипломаты заявили, что даже переговоры о принятии заявления должны состояться.

Китай призвал вернуться к мирному процессу на Ближнем Востоке и заявил, что осуждает любые нападения на гражданское население.

Напомним

В воскресенье посол Израиля в ООН Гилад Эрдан обвинил палестинскую исламистскую группировку ХАМАС в военных преступлениях, пообещав, что пришло время «уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС». Однако он отмечает, что Израиль стремится продолжить переговоры о нормализации с Саудовской Аравией.