Совет Безопасности ООН не принял никаких решений после экстренного заседания

КИЕВ. 9 октября. УНН. По словам нескольких членов Совета безопасности, которые выступили в воскресенье днем, после экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке не было принято никаких решений. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

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«Я не хочу вдаваться в то, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть большое количество стран, которые осудили атаки ХАМАС», – сказал журналистам после встречи заместитель посла США в ООН Роберт Вуд. «они явно не все (осуждение нападений), и я действительно не хочу вдаваться в подробности. Я думаю, вы, вероятно, сможете разгадать одну из них без моих слов».

«Ситуация все еще нестабильна и очень опасна», — сказал Вуд.

Он добавил, что официальные лица усердно работают, чтобы попытаться предотвратить распространение конфликта в регионе.

Справочно

Совет Безопасности состоит из 10 избранных членов и пяти постоянных членов — Китая, Соединенных Штатов, Франции, Великобритании и российской федерации. Все 15 членов должны были проголосовать единогласно, чтобы любое заявление было сделано после заседания Совета Безопасности.

Напомним

Заместитель посла Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд сделал перед началом заседания Совета Безопасности ООН призвал членов Совбеза осудить нападения ХАМАСа на Израиль.