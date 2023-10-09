Блинкен не считает, что нападение на Израиль является попыткой изменить фокус внимания Запада с Украины

КИЕВ. 9 октября. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не считает нападение ХАМАСа на Израиль является попыткой изменить фокус внимание Запада с Украины. Об этом он сказал в эфире программы "Лицом к нации" на канале CBS, сообщает Госдеп США, пишет УНН.

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"Нет, я этого (попытки сместить фокус внимания США с Украины - ред.) не вижу. Мы не видим. Но ясно одно: мы активно работали над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширить свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами", - ответил на вопросы журналистов Блинкен.

Детали

США получили сообщения о погибших и взятых в заложники американцах и в настоящее время проверяют эту информацию, сказал Блинкен. Дерзкое террористическое нападение вызывает опасения, что конфликт может распространиться на соседние страны или спровоцировать прямой конфликт между Израилем и Ираном, который финансирует и поставляет оружие ХАМАСу.

На вопрос, просили ли Соединенные Штаты не наносить удары по Ирану, Блинкен ответил: "Единственное, что мы сказали Израилю, это то, что мы здесь; мы поддерживаем вас; мы хотим убедиться, что у вас есть необходимая поддержка; мы хотим убедиться, что вы получите необходимую помощь".

Госсекретарь США подчеркнул, что Израиль сосредоточен целиком на газе, на защите своих граждан.

Напомним

Аналитики Института изучения войны заявили, что российское правительство использует и, вероятно, продолжит использование нападения ХАМАСа в Израиле, чтобы уменьшили поддержку Украины со стороны Запада и США.