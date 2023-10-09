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Боррель: ситуация в США усиливает неопределенность относительно поддержки Украины, надеемся на выход из тупика

Боррель: ситуация в США усиливает неопределенность относительно поддержки Украины, надеемся на выход из тупика

Жозеп Боррель

КИЕВ. 9 октября. УНН. Ситуация с бюджетом в США усиливает неопределенность в отношении поддержки Украины, в ЕС надеются, что их американские коллеги найдут выход из тупика, заявил в своем блоге по итогам визита в Украину Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет УНН.

Цитата

"Во время нашей миссии в Украине поступила новость о том, что, чтобы избежать так называемого шатдауна, Конгресс США принял двухпартийный законопроект, который не включал поддержку Украины. Несмотря на активное участие администрации Байдена, это усиливает неопределенность относительно будущей поддержки США этой страны. В краткосрочной перспективе мы не смогли бы компенсировать отсутствие поддержки США, и мы надеемся, что наши друзья и союзники быстро найдут способы выйти из тупика", - отметил Боррель.

Глава дипломатии ЕС указал, что "в будущем такое развитие событий усиливает ответственность Евросоюза противостоять вызову, брошенному владимиром путиным в нескольких километрах от наших границ, против наших основных демократических ценностей и международного порядка, основанного на правилах, с которым европейский проект всегда был тесно связан с самого начала".

Контекст

Конгресс США принял решение, а президент Соединенных Штатов Джо Байден поддержал временный бюджет без помощи Украины.

После этого Джо Байден заявил, что украинцы и дальше могут рассчитывать на поддержку США.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, Украина, помощь
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